Афины , , 07:18 — REGNUM Привычный образ жизни вынуждены менять жители Греции из-за масштабных антироссийских санкций и связанным с ними ростом цен на энергоносители. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.

Протестные акции в Греции Jurnal.md

Жители страны отмечают, что ситуация с повышением цен постепенно становится всё сложнее и скоро может стать невыносимой для многих потребителей. Людям с низким доходом придётся существенно сократить основные расходы, чтобы остаться в рамках семейного бюджета.

Экономист Манолис Мпернидакис пояснил, что с учётом санкционных мер, введённых в отношении России ЕС, повышение цен коснётся в первую очередь энергетической сферы. Энергоресурсы заметно возросли в цене, и положение будет ухудшаться в ближайшие несколько месяцев. В случае введения новых санкций в отношении поставок газа из России, либо в случае, если российским властям придётся «перекрыть газовый кран», Греция окажется в очень непростой ситуации.

Стоит отметить, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост глобальной инфляции до 5,7% в текущем году в странах с развитой экономикой и 8,7% в развивающихся странах. Это как минимум на 2% выше, чем по январским прогнозам. В это же прогноз экономического роста в еврозоне, по данным МВФ, составит до 2,8% в текущем году и до 2,3% в 2023 году, что на 1,1% ниже, чем предполагалось ранее.

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