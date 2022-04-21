Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» обновлены сведения о расчётах с кредиторами. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о расчётах с кредиторами, проводимых в период с 7 июля 2020 года по 20 мая 2022 года.

«[АСВ] сообщает об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр требований кредиторов в составе основного долга, с 35,27% до 37,77% суммы установленных требований», — отмечается в сообщении.

То есть размер удовлетворения требований возрастёт на 2,5%.

Кроме того, будут проведены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленному требованию в размере 100% суммы требования.

Отметим, что требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

Напомним, что текущие затраты на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» с 1 апреля по 30 июня 2022 года оцениваются в 9,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом в феврале 2020 года, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. Очередной отчёт корпорации будет представлен на судебном заседании 25 июля 2022 года.

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