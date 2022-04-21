Омск, 21 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. За неделю с 8 по 15 апреля в Омской области подорожал ряд медикаментов. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, значительнее всего выросла средняя цена на анальгин отечественный (на 1,7%).

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

Также за указанный период подорожали «Ренгалин» (на 1%), «Аллохол» (0,6%), «Эргоферон» (0,5%), левомеколь (0,5%), корвалол (0,2%).

Снизились цены на комбинированные анальгетики (на 0,3%), «Нимесулид» (0,6%) и поливитамины (0,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за неделю с 8 по 15 апреля подорожал ряд непродовольственных товаров первой необходимости.

Читайте также: Мыло и туалетная бумага подорожали в Омской области