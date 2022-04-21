Тегеран, 21 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 20 апреля покидающий свой пост посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди встретился со высокопоставленным иракским священнослужителем Сейедом Аммаром аль-Хакимом, который возглавляет Движение национальной мудрости арабской страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Прощальная встреча состоялась в офисе Хакима в иракской столице. Обе стороны обсудили, среди прочего, региональные проблемы, а также последние политические события в Ираке.

Хаким отметил, что если различные партии проявят гибкость и снизят свои требования, нынешнее политическое противостояние в Ираке будет урегулировано.

Он также подчеркнул, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается угрозой безопасности, отметив необходимость сотрудничества между странами в борьбе с терроризмом.

Высокопоставленный иракский священнослужитель и посол Ирана также обсудили связи между Тегераном и Багдадом. В связи с этим Хаким выразил благодарность Масджеди за усилия по укреплению двусторонних связей.

Масджеди начал свою дипломатическую миссию в качестве посла Ирана в Ираке в марте 2017 года. Его заменит Мохаммад Казем Аль-Садек.