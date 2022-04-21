Пермь, 21 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. При Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) создадут Институт компьютерных наук и технологий. Такое решение принял ученый совет вуза. Партнерами ПГНИУ по формированию и развитию Института станут ведущие вузы и IT-компании России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

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«IT-отрасль российской экономики испытывает кадровый голод. Дефицит высококвалифицированных специалистов отмечают как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, так и предприятия других сфер экономики. Отрасли нужны профессиональные кадры. От качества их подготовки и достаточной численности напрямую зависит устойчивое развитие экономики в быстро меняющихся условиях», — сказал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Он подчеркнул, что вузы сегодня должны находить комплексные подходы, решающие одновременно задачи государственного значения и отвечающие региональным потребностям. Новая структура призвана повысить уровень участия пермского университета в реализации государственной политики по развитию кадрового потенциала отрасли. В приемную кампанию 2022 года в новом Институте для будущих разработчиков и программистов будет доступно 250 бюджетных мест.