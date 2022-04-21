Новосибирск, , 07:12 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 21 апреля, произошёл пожара в многоэтажке в Кировском районе. Пожарные спасли шесть человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

«Сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 09:04 по местному времени, — уточнили в ведомстве. — Из квартиры, в которой произошёл пожар, эвакуирован мужчина в бессознательном состоянии. Позднее медики констатировали смерть. При помощи спасустройств по лестничным маршам огнеборцы спасли шесть человек, в том числе одного ребёнка, ещё восемь человек эвакуировали на свежий воздух. Никто не пострадал».

Причины пожара будет устанавливать следственно-оперативная группа.