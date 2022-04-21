Тегеран, 21 апреля 2022, 07:51 — REGNUM 20 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что прочный мир в регионе может быть достигнут только путём прекращения оккупации Палестины. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
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Высокопоставленный иранский дипломат сделал комментарий в отдельных письмах своим коллегам в исламских странах, а также Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и секретарю Организации исламского сотрудничества Хиссейну Брахиму Тахе.

Амир Абдоллахиан направил письма после недавней израильской агрессии против палестинцев в оккупированном Иерусалиме в мечети Аль-Акса, которая является третьим по значимости святым местом в исламском мире.

Он подчеркнул, что прочный мир в регионе может быть достигнут только после того, как все палестинские беженцы вернутся на родину, будет проведен референдум об их будущем и, наконец, будет сформировано независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме.

Амир Абдоллахиан раскритиковал некоторые правительства и международные организации за молчание и применение двойных стандартов в отношении палестинского вопроса.

Он отметил, что такая позиция подтолкнула «израильский режим апартеида» к усилению бесчеловечных мер против палестинского народа и нарушению его прав.