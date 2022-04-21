Павлодар, Казахстан, 21 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. По меньшей мере 570 человек, включая 551 ученика, эвакуировали 21 апреля из пожара в одной из школ города Павлодар на северо-востоке Казахстана, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

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Огонь охватил 200 квадратных метров кровли на втором этаже. В его тушении задействованы 50 пожарных и свыше 10 единиц специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в иркутском городе Зима загорелось здание сторонящейся школы. Инцидент заставил власти остановить строительство учреждения, которое должно было закончится в конце 2022 года.