Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Антироссийские санкции США принесут большие проблемы самим Соединенным Штатам, сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Вашингтоне.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране, антироссийские меры нанесут ущерб самим США», — заявили дипломаты.

В посольстве добавили, что Россию санкциями запугать невозможно. Дипломаты подчеркнули, что цели специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины будут выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля американский минфин добавил в черный список российских граждан, якобы причастных к попыткам обойти санкции против России.