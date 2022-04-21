Тегеран, , 07:58 — REGNUM Сборная Ирана по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате Азии по борьбе, заполучив в общей сложности 7 медалей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 апреля.

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Иран занял второе место на чемпионате Азии по борьбе (151 очко) на чемпионате Азии, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовую медали. Сборная Киргизии заняла третье место с 3 золотыми и 2 бронзовыми медалями. На вершине соревнований оказалась команда из Казахстана, занявшая первую строчку в общем зачете.

Иранец Мохаммад Реза Мохтари победил Амзеева из Казахстана в финале в весовой категории 72 кг, принеся еще одну золотую медаль в копилку Ирана на чемпионате Азии по борьбе, проходящем в Улан-Баторе (Монголия). Кроме того, Насер Ализаде победил представителя Узбекистана в финальном поединке в категории до 87 кг и также завоевал золотую медаль.

Иранский спортсмен Мехди Хоссейннеджад в весовой категории 60 кг проиграл своему сопернику и получил серебряную медаль. Иман Мохаммади и Ареф Хабиболлахи заполучили две бронзовые медали в весовых категориях 63 кг и 77 кг.

Чемпионат Азии по борьбе 2022 года проходит с 19 по 24 апреля в Улан-Баторе, Монголия.