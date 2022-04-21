Якутск, 21 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Информация о минировании тепловой электростанции ГРЭС-2 Якутска поступила утром 21 апреля. Сотрудников объекта эвакуировали, сообщили в пресс-службе компании.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

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Оборудование станции продолжает работать в штатном режиме. Сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось. После завершения осмотра ГРЭС персонал вернулся на рабочие места. Инцидент расследуют правоохранительные органы.

«Были оперативно оповещены и мобилизованы все силы чрезвычайного реагирования. Специалистами станции проверено состояние оборудования, организована эвакуация персонала на время осмотра территории энергообъекта оперативными службами правоохранительных органов», — сообщили в Якутской ГРЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии Биробиджане 14 апреля «заминировали» все школы и детские сады. Работников и детей эвакуировали, взрывное устройство не нашли.