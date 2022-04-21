Кемерово, , 07:05 — REGNUM Парламент Кемеровской области одобрил налоговые льготы для среднего и малого бизнеса. Эксперты называют эти меры поддержки беспрецедентными, сообщили в региональном правительстве.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Так, с января 2022 года будет снижена ставка налога на прибыль при применении инвестиционного налогового вычета с 10% до 5%; на 50% снижен налог на имущество для МСП в наиболее пострадавших от введения санкций отраслях; в два раза снижены ставки по упрощенной системе налогообложения в отношении 33 видов экономической деятельности; снижена ставка единого сельскохозяйственного налога.

Власти ожидают, что введённые льготы позволят предприятиям инвестировать высвободившиеся финансы в создание новых рабочих мест, рост заработной платы и производительности труда.