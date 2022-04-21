Севастополь, 21 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Арбитраж Севастополя 24 мая 2022 года рассмотрит иск департамента городского хозяйства к ООО «Галерея Современного искусства «Зеленая пирамида». С ответчика потребовали сноса ряда объектов, которые фигурируют в иске, как самострой. По делу наложены обеспечительные меры в виде запрета отчуждать имущество, передаёт ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Истец потребовал обязать ответчика за счет собственных средств снести самовольные постройки на улице Древняя, 29, лит «Б» в Севастополе. В списке — капитальное ограждение, капитальный навес, одноэтажная пристройка к трехэтажному зданию (используется как кафе) и одноэтажный капитальный объект.

«Установить ответчику для исполнения решения суда трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу», — уточняет истец свои требования.

Пока же по делу запрещено отчуждать, передавать в аренду, вносить в качестве вклада в уставные фонды, вносить в залог нежилое здание общей площадью 416,1 кв. м.