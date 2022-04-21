Токио, 21 апреля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что остался в зале заседания представителей финансового сектора стран G20 в Вашингтоне, чтобы иметь возможность указать России на неприемлемость её действий на Украине. Об этом со ссылкой на высказывание чиновника на пресс-конференции в столице США 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

Kantei.go.jp Сюнъити Судзуки

Сюнъити Судзуки «Я не покинул заседание и подверг Россию резкой критике на встрече. Я указал, что действия России категорически неприемлемы».

На заседании глав финансовых ведомств и управляющих центральными банками стран G7 в Вашингтоне лично присутствовал заместитель министра финансов России Тимур Максимов. Министр финансов России Антон Силуанов и глава центрального банка России Эльвира Набиуллина присоединились к встрече в онлайн-режиме. При их появлении представители министерств финансов Великобритании, США и Канады покинули заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, страны группы G7 — США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония — предполагают, что Украине в текущем году и далее будет предоставлена дополнительная помощь объёмом более $24 млрд.

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