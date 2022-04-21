Тегеран, , 07:59 — REGNUM 20 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что обсуждения технических вопросов на переговорах в Вене между Ираном и пятью мировыми державами завершены. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Эслами отметил, что некоторые политические вопросы все еще остаются нерешенными, однако они должны быть решены министерством иностранных дел в ближайшем будущем.

Эслами сослался на антииранские доклады, опубликованные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) за последние годы, которые, по его словам, были основаны на обвинениях Израиля и контрреволюционных группировок, отметив, что подобные вопросы уже решены.

Он также отметил, что поврежденные иранские ядерные объекты, в том числе объект «тяжелой воды» в Араке, были восстановлены и в настоящее время действуют под руководством меджлиса (иранского парламента).