Чебоксары, , 07:02 — REGNUM В Чебоксарах произошло очередное ЧП. В Калининском районе появилась красная «речка». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Скриншот: из сюжета ГТРК «Чувашия» https://chgtrk.ru

Разлив воды красно-оранжевого цвета зарегистрирован на Эгерском бульваре. Надзорное ведомство, «проследив за истоком» разлива, проверяет, «откуда он и что из себя представляет».

«Выясняется, что конкретно окрасило воду в красный цвет, а также причины произошедшего», — говорят в прокуратуре.

При установлении нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на устранение «речки», недопущение их впредь и привлечении виновных лиц к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно об обвале грунта возле нового детского сада в микрорайоне Радужный в Чебоксарах. По данному факту правоохранители проводят проверку, выясняя причины происшествия и проверяя проектно-строительную документацию.

Подробнее: В микрорайоне Радужный в Чебоксарах обвалилась часть грунта у детсада