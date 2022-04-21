Вальядолид, Испания, 21 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко (Partido Popular) и его заместитель Хуан Гарсия-Гальярдо (Vox), отвергли «шум», поднятый вокруг соглашения об их коалиционном правительстве в регионе. Об этом пишет агентство EFE.

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«Пусть шум, который они пытаются создать, не отвлекает нас от важного — служения народу Кастилии и Леона», — сказал Маньюэко.

Он также попросил своих коллег по правительству региона приступить к работе «в полную силу» и не отвлекаясь на «шум», возникший вокруг первого коалиционного соглашения с участием национал-консерваторов из Vox.