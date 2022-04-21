Тегеран, , 07:59 — REGNUM Иранский борец греко-римского стиля Расул Гармсири завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 апреля.

Борьба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Расул Гармсири победил Калина из Казахстана в финале в весовой категории 82 кг, тем самым завоевав престижную золотую медаль.

Ранее другой иранец Мохаммад Реза Мохтари победил Амзеева из Казахстана в финале в весовой категории 72 кг, принеся еще одну золотую медаль в копилку Ирана на чемпионате Азии по борьбе, проходящем в Улан-Баторе (Монголия). Кроме того, Насер Ализаде победил представителя Узбекистана в финальном поединке в категории до 87 кг и также завоевал золотую медаль.

Иранский спортсмен Мехди Хоссейннеджад в весовой категории 60 кг проиграл своему сопернику и получил серебряную медаль. Иман Мохаммади и Ареф Хабиболлахи заполучили две бронзовые медали в весовых категориях 63 кг и 77 кг.