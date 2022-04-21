Тегеран, 21 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Иранский борец греко-римского стиля Расул Гармсири завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 апреля.

Андрей Пронин ИА REGNUM Борьба

Расул Гармсири победил Калина из Казахстана в финале в весовой категории 82 кг, тем самым завоевав престижную золотую медаль.

Ранее другой иранец Мохаммад Реза Мохтари победил Амзеева из Казахстана в финале в весовой категории 72 кг, принеся еще одну золотую медаль в копилку Ирана на чемпионате Азии по борьбе, проходящем в Улан-Баторе (Монголия). Кроме того, Насер Ализаде победил представителя Узбекистана в финальном поединке в категории до 87 кг и также завоевал золотую медаль.

Иранский спортсмен Мехди Хоссейннеджад в весовой категории 60 кг проиграл своему сопернику и получил серебряную медаль. Иман Мохаммади и Ареф Хабиболлахи заполучили две бронзовые медали в весовых категориях 63 кг и 77 кг.