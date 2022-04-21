Махачкала, , 07:00 — REGNUM Трое подростков погибли в результате падения в реку автомобиля, которым управлял несовершеннолетний в Дагестане. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана около 22:30 мск 20 апреля. По предварительным данным, пятеро подростков катались на автомобиле Mercedes-Benz, которым управлял один из них, 17-летний местный житель. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в реку. Трое подростков, пассажиры автомобиля, погибли на месте происшествия, не сумев выбраться из автомобиля, двоим удалось выжить.

В настоящее время полиция уже собрала материал для принятия процессуального решения. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Дагестане, в результате которого погибли женщина и младенец, ещё три человека были госпитализированы.

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