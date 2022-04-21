Новосибирск, 21 апреля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области с началом дачного периода в апреле–мае поэтапно будут запускаться дополнительные маршруты пригородного железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в минтрансе региона.

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Отмечается, что для удобства пассажиров будут работать 145 кассовых окон на 89 остановочных пунктах.

С 23 апреля по 23 октября 2022 года отдельным категориям граждан-получателей социальных услуг на пригородном железнодорожном транспорте из средств регионального бюджета будет предоставлено право льготного проезда со скидкой 50%.