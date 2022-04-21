Тегеран, , 07:59 — REGNUM 20 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 896 человек, причем 19 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 19 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 896», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1607 новых случаев заражения COVID-19, при этом 221 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения отметило, что 6 954 941 пациент из общего числа 7 212 395 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1225 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 233 661 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19,57 416 962 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.