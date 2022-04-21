Тюмень, 21 апреля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В тюменском городе Ялуторовске 30 апреля на самой большой скороде России испекут «Мировую яишню». Об этом сообщает паблик продвижения туристических продуктов региона Visit Tyumen «ВКонтакте».

Самовар

В этот день Ялуторовск будет праздновать «Красную горку». Ялуторовцев и туристов ждёт насыщенная программа с хороводами, песнями, плясками, играми и прочими народными забавами. Будут работать гастрономические локации и посад мастеров.

Особенный чай заварят в самоваре-богатыре. Проведут посвящение в блинопёки. Кульминацией праздника станет «Мировая яишня» из 1500 яиц по казачьим традициям на самой большой в России сковороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область 29 апреля прилетит чартер Москва-Тюмень под названием «Врата Сибири».