Тегеран, 21 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. 20 апреля глава Центрального банка Ирана (CBI) призвал членов Межправительственной группы двадцати четырех по международным валютным вопросам и развитию (G24) направить генерирующие инвестиции на создание рабочих мест в целях ускорения экономического роста. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на виртуальной встрече управляющих центральными банками стран G24, Али Салехабади заявил, что международные финансовые институты должны быть сосредоточены на расширении внешней торговли, поддержке устойчивых инвестиций и создании рабочих мест в соответствии со сравнительными преимуществами развивающихся стран.

Он подчеркнул необходимость укрепления национальных валют развивающихся стран, поддержки рынков и поощрения деловых операций между ними.

Салехабади также призвал G24 быть готовыми противостоять возможным кризисам, приняв подход к углублению и расширению двусторонних и многосторонних международных отношений между государствами-членами.

«Иран готов увеличить добычу нефти в соответствии с конъюнктурой рынка, если санкции будут сняты, что может привести к улучшению инвестиционной среды», — заявил глава CBI, отметив важность вложения инвестиций в национальную инфраструктуру.