Омск, 21 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Омской области за неделю с 8 по 15 апреля подорожал ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, значительнее всего выросла в цене туалетная бумага (на 2,7%).

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Также за указанный период подорожали сухие корма для домашних животных (на 1,9%), зубные щётки (1,7%), зубные пасты (1,1%), стиральный порошок (1%), детские подгузники (0,9%), хозяйственное мыло (0,5%) и туалетное мыло (0,5%).

Подешевели за неделю в регионе спички (на 0,3%) и прокладки женские гигиенические (0,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 8 по 15 апреля в Омской области выросла средняя цена на 35 продовольственных товаров, снизилась – на восемь.

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