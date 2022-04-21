Пермь, , 07:05 — REGNUM В Перми в мае откроют кибер-кафе. Оно станет первым заведением подобного рода в России, где работает кассир-робот. Об этом сообщает разработчик проекта.

Робот Дуняша permkrai.ru

Прототипом робота Дуняши стала первая Миссис Пермь-2014. Робот сможет работать круглосуточно.

Робот-кассир предложит мороженое, газировку, кофе высокого качества и быстрое обслуживание. Во время ожидания заказа кибер-работник сможет поддержать приятный разговор, рассказать сказку или предложит сделать совместное селфи. Первое кафе появится в Перми в Парке Горького уже в мае.