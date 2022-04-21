Донецк, 21 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Петровский район Донецка, 21 апреля сообщило в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм. Огонь велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 апреля ВФУ, применяя реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 20 и 9 ракет соответственно.