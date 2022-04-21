Куала-Лумпур, , 06:54 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 6 968 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 409 202. Также за минувшие сутки в стране скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 465 человек.

В настоящее время в королевстве числится 90 724 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 97 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 21 апреля в Малайзии уже 49% жителей прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции.