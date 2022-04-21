Мадрид, 21 апреля 2022, 06:53 — REGNUM Лидер «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо предложил план корректировки экономической политики правительства Педро Санчеса. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо
Альберто Нуньес Фейхоо
PP Comunidad de Madrid

В план входит пункт о компенсации инфляции, который включает в себя снижение налогов на 10 миллиардов евро, особенно для людей со средними и низкими доходами, и прямую помощь в размере до 300 евро для людей с самыми низкими доходами.

Фейхоо представил этот план Исполнительному комитету своей партии и подчеркнул, что все меры осуществимы и соответствуют бюджетным расчетам, поскольку их цель — вернуть гражданам излишки доходов государства, образовавшиеся из-за высокой инфляции.