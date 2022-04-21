Мадрид, 21 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Лидер «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо предложил план корректировки экономической политики правительства Педро Санчеса. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

В план входит пункт о компенсации инфляции, который включает в себя снижение налогов на 10 миллиардов евро, особенно для людей со средними и низкими доходами, и прямую помощь в размере до 300 евро для людей с самыми низкими доходами.

Фейхоо представил этот план Исполнительному комитету своей партии и подчеркнул, что все меры осуществимы и соответствуют бюджетным расчетам, поскольку их цель — вернуть гражданам излишки доходов государства, образовавшиеся из-за высокой инфляции.