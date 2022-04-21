Москва, 21 апреля 2022, 06:52 — REGNUM Россия воюет на Украине не с Украиной, а с гибридной армией Украины и стран НАТО, которая управляется в режиме онлайн иностранными военными, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Он уточнил, что средней войной является конфликт, в котором державы хотят помериться силами без прямого конфликта друг с другом. И по результатам этого конфликта возможны какие-то дальнейшие телодвижения в дипломатическом русле. Однако, такой конфликт всегда приближает к красной линии глобального конфликта. Запад подталкивает к этому как риторикой, та и поставками вооружений для Украины.
По его словам, они не могут выиграть воздух, не могут выиграть ракетную и артиллерийскую дуэль, сколько бы они накачивали украинскую армию. Но натовские военные будут втягиваться в конфликт все больше, и поэтому нам необходимо еще лучше понять, с кем мы воюем.