Москва, 21 апреля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Россия воюет на Украине не с Украиной, а с гибридной армией Украины и стран НАТО, которая управляется в режиме онлайн иностранными военными, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Вполне себе могу представить, что на следующей фазе спецоперации мы обнаружим в сбитых самолетах каких-нибудь совсем не украинских летчиков. Почему нет? Корея и другие регионы. Мы движемся в сторону обострения. Это так называемая средняя война пока что в первом приближении», — заявил Кургинян

Он уточнил, что средней войной является конфликт, в котором державы хотят помериться силами без прямого конфликта друг с другом. И по результатам этого конфликта возможны какие-то дальнейшие телодвижения в дипломатическом русле. Однако такой конфликт всегда приближает к красной линии глобального конфликта. Запад подталкивает к этому как риторикой, та и поставками вооружений для Украины.

«Мы всё время будем иметь дело с так называемой гибридной армией. Это не будет армия Украины. Это будет армия, которая будет управляться уже фактически иноземными военными в режиме онлайн, которая будет пользоваться всей космической системой, всей системой радиоэлектронного подавления, системы связи они будут поставлять, и вполне может быть, они насытят украинскую армию полевыми системами связи даже лучше, чем наши», — продолжил эксперт.

По его словам, они не могут выиграть воздух, не могут выиграть ракетную и артиллерийскую дуэль, сколько бы они ни накачивали украинскую армию. Но натовские военные будут втягиваться в конфликт всё больше, и поэтому нам необходимо еще лучше понять, с кем мы воюем.