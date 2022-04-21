Серов, Свердловская область, 21 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области местного жителя будут судить за убийство собутыльника и ранение женщины. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Суд

По данным следствия, 4 сентября компания распивала алкоголь и в этот момент разгорелся конфликт. 33-летний гражданин нанёс ножевые ранения своей сожительнице и своему знакомому. Последний скончался на месте происшествия.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отмечает, что фигурант приревновал свою сожительницу к находившемуся здесь же мужчине. Это и стало причиной его расправы над ним.