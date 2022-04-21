Владивосток, 21 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре утверждено обвинительное заключение в отношении 18-летней местной жительницы, которую обвиняют в склонению к употреблению наркотиков несовершеннолетнего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Читайте также: В Ростове-на-Дону перед судом предстанет участник банды наркоторговцев

В июне 2020 года фигурантка в своей квартире уговорила свою несовершеннолетнюю подругу к потреблению наркотика.

Действия обвиняемой привели к тяжким последствиям — у подростка сформировалась наркотическая зависимость.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону перед судом предстанет участник банды наркоторговцев. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет в составе организованной группы.