Барселона, Испания, , 06:48 — REGNUM Президент Женералитата Пере Арагонес пригрозил главе правительства Педро Санчесу лишением парламентской поддержки со стороны «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya). Об этом пишет агентство EFE.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

По его словам, это произойдёт, если испанский премьер не даст объяснений по поводу предполагаемого шпионажа за лидерами сторонников независимости.

Заявления правительства Испании о том, что они не имеют никакого отношения и им нечего скрывать в предполагаемом кибершпионаже со стороны системы Pegasus, оказались недостаточными для Арагонеса, который настаивает на необходимости личной встречи с Санчесом.