Барселона, Испания, 21 апреля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Президент Женералитата Пере Арагонес пригрозил главе правительства Педро Санчесу лишением парламентской поддержки со стороны «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya). Об этом пишет агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

По его словам, это произойдёт, если испанский премьер не даст объяснений по поводу предполагаемого шпионажа за лидерами сторонников независимости.

Заявления правительства Испании о том, что они не имеют никакого отношения и им нечего скрывать в предполагаемом кибершпионаже со стороны системы Pegasus, оказались недостаточными для Арагонеса, который настаивает на необходимости личной встречи с Санчесом.