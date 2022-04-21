Кемерово, 21 апреля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области штамм коронавируса «Омикрон» выявлен 195 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«По клиническим формам у 193 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у двух больных в форме внебольничной пневмонии, — уточнили в ведомстве. — Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме».

Уточняется, что больные за пределы Кузбасса не выезжали.