Омск, 21 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Омской области за неделю с 8 по 15 апреля выросла средняя цена на 35 продовольственных товаров, снизилась – на восемь. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

PDPhotos Картофель

Значительнее всего подорожали яблоки (на 6,9%), картофель (на 5,3%) и свёкла (5%). Также стали дороже свежие огурцы (на 4%), сметана (3,1%), рис шлифованный (2,4%), маргарин (2,4%), мука пшеничная (2,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (2,2%), крупа гречневая-ядрица (2,1%), смеси сухие молочные для детского питания (2%), варёная колбаса (2%), куры охлаждённые и мороженные (2%).

Подешевела за неделю баранина (на 0,2%). Также стали дешевле соль (0,2%), морковь (0,4%), сахар (1,7%), белокочанная свежая капуста (2,8%), репчатый лук (5,1%), свежие помидоры (7,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период со 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,20%.

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