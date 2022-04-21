Пермь, , 06:42 — REGNUM В Пермском крае ожидают беженцев из Донбасса. Дата прибытия пока не определена. Об этом сообщает телеграм-канал Пермского муниципального района.

Пермь Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

Для размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик подготовили лагерь «Комета» и пансионат «Изумруд-Plaza» (Протасы). «Комета» рассчитана на 180 человек, «Изумруд-Plaza» — на 120 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с конца февраля в Прикамье самостоятельно прибыли 173 беженца, в том числе 44 ребенка. Ранее анонсировалось, что регион сможет принять примерно 500 человек из Донбасса.

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