Пермь, 21 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидают беженцев из Донбасса. Дата прибытия пока не определена. Об этом сообщает телеграм-канал Пермского муниципального района.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Для размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик подготовили лагерь «Комета» и пансионат «Изумруд-Plaza» (Протасы). «Комета» рассчитана на 180 человек, «Изумруд-Plaza» — на 120 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с конца февраля в Прикамье самостоятельно прибыли 173 беженца, в том числе 44 ребенка. Ранее анонсировалось, что регион сможет принять примерно 500 человек из Донбасса.