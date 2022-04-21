Благовещенск, , 06:44 — REGNUM В Амурской области этой весной составлен уже 641 протокол об административных правонарушениях, проявившихся в игнорировании правил противопожарной безопасности. С нарушителей намерены взыскать более 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар Yarregion.ru

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Только за сутки заведены 49 таких протоколов, проведены 270 рейдов. Повод для проверок — установленный в регионе особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение открытого огня.

«Весенние палы травы и природные пожары происходят чаще всего по вине человека. Это может быть как неосторожность, так и умышленные действия. Виновные лица привлекаются к административной, а в ряде случаев, уголовной ответственности», — подчеркнули в МЧС региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в одиннадцати муниципалитетах Амурской области горит природная территория. За сутки с помощью космического мониторинга были обнаружены 39 пожаров.