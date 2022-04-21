Кемерово, 21 апреля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 11 по 17 апреля зарегистрировано 10,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Уточняется, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 33,1%.

На прошедшей неделе исследован материал от 40 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 11 случаях, во всех случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.