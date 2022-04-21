Мадрид, , 06:37 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес пояснил, что на встрече, которую он проведет в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, он намерен выразить «твердую и недвусмысленную приверженность» Испании и Евросоюза украинскому государству. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Помимо этого, Санчес хочет заявить Зеленскому, что Евросоюз будет продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

Соответствующее заявление испанский премьер сделал после посещения центра для украинских беженцев в Малаге.