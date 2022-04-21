Новосибирск, 21 апреля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 11 по 17 апреля зарегистрировано 16 013 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

Отметим, что на предыдущей неделе было выявлено 14 711 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

В ведомстве рекомендуют при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.