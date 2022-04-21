Пермь, 21 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Перми 20 апреля произошел пожар в магазине на территории Орджоникидзевского района, сообщают СМИ.

Dave Hogg Пожар

Горела крыша строящегося объекта. В здании располагается шиномонтажная мастерская и магазин, который решил расширить свою площадь. В соцсетях люди говорили о том, что перед пожаром слышали хлопки.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь, уничтоженная огнем, составила 50 кв. метров. В ликвидации возгорания участвовали 15 человек и пять спецмашин. Погибшие и пострадавшие в результате ЧП отсутствуют.