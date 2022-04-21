Благовещенск, , 06:42 — REGNUM В одиннадцати муниципалитетах Амурской области горит природная территория. За сутки с помощью космического мониторинга были обнаружены 39 пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Благовещенском районе класс пожарной опасности увеличен до высокого. Аналогичный статус имеют ещё двенадцать муниципалитетов — Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Серышевский и Тамбовский. Ещё выше угроза возникновения возгораний в Селемджинском и Шимановском районах.

20 апреля огнеборцы тушили 15 очагов горения сухой растительности на площади более 280 га. Пожары были зафиксированы в Благовещенске, Благовещенском, Зейском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском и Тамбовском районах, в Бурейском, Завитинском и Ивановском муниципальных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за пожароопасный сезон этой весной в Приамурье ликвидированы 166 природных возгораний на территории площадью более 18 тыс. га. Рекордсменами по количеству пожаров стали Магдагачинский (47), Зейский (44) и Сковородинский (27) районы.