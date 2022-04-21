Токио, , 06:28 — REGNUM Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что профильные ведомства страны продолжат отслеживать военную активность России как в ракетно-ядерной сфере, так и в проведении военной спецоперации на Украине. Об этом он сказал 21 апреля, комментируя испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

Хирокадзу Мацуно «Наша страна продолжит следить за военной активностью РФ, включая этот ракетный запуск, и продолжит сбор информации, включая информацию о возможном влиянии на ситуацию на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Россия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» тяжёлого класса. Ракету запустили в 15:12 мск из шахтной пусковой установки на испытательном космодроме «Плесецк» (Архангельская область), в расчётное время её учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура (полуостров Камчатка).

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