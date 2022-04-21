Владивосток, 21 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 37 лесных и природных пожаров общей площадью 2585 га. Из них к утру 21 апреля 30 потушили и шесть локализовали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

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23 пожара зарегистрировали на землях лесного фонда, 13 — на землях иных категорий, один — на землях Министерства обороны РФ. Из общего количества пожаров пять стали переходящими с прошлых суток.

Средствами спутникового наблюдения выявили 149 термоточек, для их проверки применялось наземное и авиапатрулирование. Вылеты на авиапатрулирование практически ежедневно осуществляют два вертолета R44 и самолет Ан-2.

Всего с начала года в Приморье ликвидировали 442 лесных и природных пожара на площади более 40 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийском городском округе, в Фокино и Михайловском районе распоряжениями глав муниципалитетов с 20 апреля объявлен особый противопожарный режим.