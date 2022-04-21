Омск, 21 апреля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погибли ещё двое военнослужащих из Омской области – гвардии сержант Владимир Мисюрин и рядовой Вооруженных сил РФ Никита Гусельников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Губернатор Александр Бурков выразил соболезнования семьям погибших военных.

«Сыновья Омской земли посвятили свою жизнь защите Родины. Это призвание выбирают только истинные патриоты, мужественные и самоотверженные люди. Вечная память!» — подчеркнул губернатор.

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