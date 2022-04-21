Манила, , 06:22 — REGNUM Количество жертв тропического шторма «Меги» на Филиппинах возросло до 224 человек, ещё 147 числятся пропавшими без вести. Об этом 21 апреля сообщается в отчёте национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Ураган

Всего под воздействие стихии попали более 2,08 млн человек в девяти регионах страны, более 175 тыс. находятся в эвакуационных центрах, ещё 33,4 тыс. эвакуировались заранее. Шторм полностью уничтожил 706 жилых домов, повредил 10,5 тыс.

В стране было зарегистрировано 459 наводнений, повреждены 309 автодорог и 15 мостов. Перебои с энергоснабжением возникли в 76 городах, а в трёх муниципалитетах возникли серьёзные проблемы с доступом к питьевой воде. Ущерб сельскохозяйственной отрасли оценивается в $4,9 млн.

Режим чрезвычайного положения введён в 18 городах и муниципалитетах, а в восьми регионах до сих пор не работают 196 учебных заведений и 139 предприятий. Из 41 порта, прервавшего свою работу из-за шторма, возобновили деятельность только семь.

Напомним, тропический шторм «Меги» обрушился на восточную часть Филиппин 10 апреля. Скорость ветра в эпицентре стихии составляла 20,8 м/сек, скорость отдельных порывов достигала 29,1 м/сек.

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